Simba la Rue alza le mani contro Baby Touche (Di giovedì 9 giugno 2022) Su Instagram impazza l'aggressione del rapper Simba la Rue (Mohamed Lamine Saida) nei confronti del collega Baby Touche (Amine Amagour). Il secondo prima è stato portato in macchina e poi malmenato. Nelle storie Amine ha il naso sanguinante e lo sguardo perso nel vuoto. Simba la Rue e la sua "dimostrazione di forza" Da tempo la pervasività dei social ha permesso di condividere ogni momento della vita di una persona, anche quelli più violenti e disdicevoli. Questo è il caso di Mohamed Lamine Saida aka Simba la Rue, il quale ha deciso di caricare su Instagram un video mentre umilia e alza le mani contro un suo collega. Si tratta di Amine Amagour aka Baby Touche, trapper da milioni di visite su youtube, noto ai ...

amorebibbi : RT @onlytruth4bro: Simba la rue è touche? Frega un cazzo. Aspetto solo il giorno in cui tutti i maranza di sto gran cazzo vengano ritrovati… - eliseo_arrigoni : simba la rue umilia e picchia baby touché - onlytruth4bro : Elfo + 5400000000 rapper tutti così Simba la rue mi sa che deve tornare in africa - onlytruth4bro : @WollyBnz Simba la rue che da le prove video ai giudici dritto per farsi 30 anni di prigione?? Qi maranza= -5400 - onlytruth4bro : Simba la rue è touche? Frega un cazzo. Aspetto solo il giorno in cui tutti i maranza di sto gran cazzo vengano ritr… -