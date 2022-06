“Sei stata una Regina”, “Ti ho amata”: Lory Del Santo si auto-elogia su Instagram? Lo staff cerca di chiarire tutto (Di giovedì 9 giugno 2022) Decine di commenti di elogio per Lory Del Santo scritti da… Lory Del Santo. Esattamente. Neanche a dirlo, il popolo del web è letteralmente impazzito per la clamorosa gaffe. Facciamo un passo indietro. Lory è stata di recente eliminata dall’Isola dei Famosi, dopo aver perso al televoto flash contro Estefania Bernal. In seguito, sotto al suo profilo Instagram, sono apparsi diversi commenti: “Ciao Lori ti ho amato all’interno dell’Isola”, “Per come sei stata trattata, un miracolo che sei resistita 2 mesi e mezzo”, solo alcuni esempi. Per non parlare di un lungo commento molto piccato nei confronti dell’intero programma, senza risparmiare la conduttrice e gli opinionisti: “La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto sì che io abbia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Decine di commenti di elogio perDelscritti da…Del. Esattamente. Neanche a dirlo, il popolo del web è letteralmente impazzito per la clamorosa gaffe. Facciamo un passo indietro.di recente eliminata dall’Isola dei Famosi, dopo aver perso al televoto flash contro Estefania Bernal. In seguito, sotto al suo profilo, sono apparsi diversi commenti: “Ciao Lori ti ho amato all’interno dell’Isola”, “Per come seitrattata, un miracolo che sei resistita 2 mesi e mezzo”, solo alcuni esempi. Per non parlare di un lungo commento molto piccato nei confronti dell’intero programma, senza risparmiare la conduttrice e gli opinionisti: “La tua femminilità, la tua dolcezza nell’essere donna ha fatto sì che io abbia ...

