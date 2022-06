Ritrovato lo scarpone del fratello di Reinhold Messner | per l’alpinista italiano è la fine di un incubo

(Di giovedì 9 giugno 2022) “La scorsa settimana è statoda alcuni locali il secondodi mioGünther alla base del ghiacciaio Diamir. La tragedia del Nanga Parbat rimane per sempre, così come Günther”. Con queste paroleha annunciato il nuovo ritrovamento a 52 anni dalla morte del, avvenuta il 29 giugno 1970 a causa di una valanga mentre i due stavano scendendo dal versante Diamir dopo aver toccato la cima della montagna salendo dalla parete Rupal. Il ritrovamento conferma la versionePer molti anni il Re degli ottomila si è dovuto difendere dalla pesante insinuazione di aver abbandonato suoin quota per portare a termine l’impresa alpinistica. Nel 2005 i resti di Günther furono ...

Nel 2005 i resti di Gunther furono trovati assieme all'altro. Il primo alpinista a scalare tutti gli '8000' all'epoca era tornato al Nanga Parbat per cremare i resti di suo fratello.