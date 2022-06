Referendum: Radicali, 'domani evento chiusura campagna a Milano' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - 'Liberare la Repubblica e la Magistratura dal peso delle correnti togate. No agli innocenti in carcere. No all'abuso della carcerazione preventiva'. Si svolgerà domani a Milano, dalle ore 11 al Centro Congressi delle Stelline, la manifestazione di chiusura della campagna referendaria. "Saranno raccontate storie di orrori giudiziari - si legge in una nota- dalla voce di chi le ha vissute. Oltre a sindaci, amministratori locali, imprenditori e professionisti, avvocati ed esponenti politici, parteciperanno: Maurizio Turco, Segretario del Partito Radicale; Irene Testa, Tesoriere del Partito Radicale; Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato; Tiziana Nisini, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; Armando Siri, Senatore (Lega) e Membro della 6° Commissione permanente ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - 'Liberare la Repubblica e la Magistratura dal peso delle correnti togate. No agli innocenti in carcere. No all'abuso della carcerazione preventiva'. Si svolgerà, dalle ore 11 al Centro Congressi delle Stelline, la manifestazione didellareferendaria. "Saranno raccontate storie di orrori giudiziari - si legge in una nota- dalla voce di chi le ha vissute. Oltre a sindaci, amministratori locali, imprenditori e professionisti, avvocati ed esponenti politici, parteciperanno: Maurizio Turco, Segretario del Partito Radicale; Irene Testa, Tesoriere del Partito Radicale; Roberto Calderoli, Vice Presidente del Senato; Tiziana Nisini, Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; Armando Siri, Senatore (Lega) e Membro della 6° Commissione permanente ...

