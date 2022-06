Quattro squadre radiate per partite truccate, 41 autogol e 92 gol in 90 minuti: uno scandalo travolge il calcio (Di giovedì 9 giugno 2022) Quattro squadre sono state radiate a causa di uno scandalo che ha travolto il mondo del calcio. Nel dettaglio l’episodio si è verificato nella quarta serie sudafricana, esattamente nell’ultima giornata, quando a giocarsi il titolo erano Matiyasi FC e Shivulani Dangerous Tigers. In classifica Shivulani era in vantaggio di tre punti con una differenza reti superiore ai 16 gol rispetto agli avversari. Al termine dell’ultima partita lo Shivulani ha ottenuto il risultato di cui aveva bisogno registrando una clamorosa vittoria con il risultato di 33-1 contro Kotoko Happy Boys. Invece Matiyasi ha avuto la meglio sui rivali al titolo battendo Nsami Mighty Birds, terzo in classifica, 59-1. Il presidente della Federazione, Vincent Ramphago, ai microfoni della BBC Sport ha svelato tutti i dettagli. “La nostra ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 9 giugno 2022)sono statea causa di unoche ha travolto il mondo del. Nel dettaglio l’episodio si è verificato nella quarta serie sudafricana, esattamente nell’ultima giornata, quando a giocarsi il titolo erano Matiyasi FC e Shivulani Dangerous Tigers. In classifica Shivulani era in vantaggio di tre punti con una differenza reti superiore ai 16 gol rispetto agli avversari. Al termine dell’ultima partita lo Shivulani ha ottenuto il risultato di cui aveva bisogno registrando una clamorosa vittoria con il risultato di 33-1 contro Kotoko Happy Boys. Invece Matiyasi ha avuto la meglio sui rivali al titolo battendo Nsami Mighty Birds, terzo in classifica, 59-1. Il presidente della Federazione, Vincent Ramphago, ai microfoni della BBC Sport ha svelato tutti i dettagli. “La nostra ...

Advertising

GoalItalia : Clamoroso in Sudafrica: quattro squadre radiate per combine dopo che le due partite in questione erano terminate co… - Sport_Fair : Uno scandalo ha travolto il mondo del #calcio: quattro squadre sono state radiate per aver truccato le partite - CalcioWeb : Uno scandalo ha travolto il mondo del calcio: quattro squadre sono state radiate per aver truccato le partite - francescobonfi_ : RT @GoalItalia: Clamoroso in Sudafrica: quattro squadre radiate per combine dopo che le due partite in questione erano terminate con i risu… - LeoAmbro999 : RT @GoalItalia: Clamoroso in Sudafrica: quattro squadre radiate per combine dopo che le due partite in questione erano terminate con i risu… -