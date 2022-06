“Quando ho scoperto la leucemia”. Maria De Filippi, il gesto per la ballerina di Amici malata (Di giovedì 9 giugno 2022) Agata Reale e il regalo di Maria De Filippi. In queste ore, l’ex ballerina di Amici è tornata a raccontare della sua battaglia con la leucemia promielocitica. Ora la donna per fortuna sta bene, dopo circa un anno e mezzo di cure. Sta meglio ed ha anche finito il ciclo di chemio, l’incubo ormai sembra alle spalle per lei. Ora torna a parlare e in una nuova intervista, ha raccontato quello che è successo con i suoi Amici del programma tv. Agata Reale e il regalo di Maria De Filippi che non si aspettava. Come ha raccontato lei stessa, la conduttrice di Amici infatti è stata vicina da subito all’ex alunna del suo talent. Queste le sue parole: “Devi sapere che il giorno in cui io sono entrata in ospedale mio marito era davvero disperato. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Agata Reale e il regalo diDe. In queste ore, l’exdiè tornata a raccontare della sua battaglia con lapromielocitica. Ora la donna per fortuna sta bene, dopo circa un anno e mezzo di cure. Sta meglio ed ha anche finito il ciclo di chemio, l’incubo ormai sembra alle spalle per lei. Ora torna a parlare e in una nuova intervista, ha raccontato quello che è successo con i suoidel programma tv. Agata Reale e il regalo diDeche non si aspettava. Come ha raccontato lei stessa, la conduttrice diinfatti è stata vicina da subito all’ex alunna del suo talent. Queste le sue parole: “Devi sapere che il giorno in cui io sono entrata in ospedale mio marito era davvero disperato. ...

