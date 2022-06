Processo ‘Gotha’ | le motivazioni della sentenza che ha annullato nove condanne | “È illogico sostenere che De Stefano fosse ‘ndranghetista”

(Di giovedì 9 giugno 2022) “Se la struttura invisibile deve essere composta da soggetti la cui appartenenza alla ‘ndrangheta e? sconosciuta a coloro che compongono la struttura visibile ed operativa del sodalizio criminale, onde evitare che i componentistruttura invisibile possano essere indicati quali appartenenti al sodalizio criminale da eventuali collaboratori di giustizia, appareche Giorgio Depotesse contemporaneamente far parte siastruttura invisibile, siastruttura visibile ed operativa in qualità, peraltro, di capocosca De”. È uno dei passaggi più duri che la quinta sezione penaleCorte di Cassazione ha inserito nelle...

Advertising

Le motivazioni depositate dalla Corte di Cassazione sul maxiprocesso "" non lasciano più spazio ad alcun dubbio. Il, scaturito da un'inchiesta con cui la Dda di Reggio Calabria , ha ...Il, istruito da Falcone e Paolo Borsellino, si fondava su un'ordinanza di rinvio a ... Per la prima volta in un'aula di giustizia compaiono ildi Cosa nostra e decine di estortori e ...