Poste Italiane | la posta spedita online da oggi diventa green a tutela dell’ambiente

(Adnkronos) – In collaborazione con TGPoste.Poste.it Da oggi le lettere e raccomandate online spedite da Poste.it, da app Ufficio postale o tramite i canali business dedicati, saranno stampate da Poste Italiane su carta certificata FSC per consentire il riciclo completo dell'intera spedizione. La carta FSC è una carta certificata, biodegradabile e riciclabile, che riduce l'impatto ambientale e garantisce la corretta gestione delle foreste e la tracciabilità dei prodotti derivati. Le spedizioni green sono riconoscibili grazie ad una specifica etichetta, che viene apposta sia sulle buste che sui fogli interni. Inoltre, anche il cosiddetto "pergamino" trasparente, la pellicola che rende visibile e protegge ...

