Omicidi Sarzana, Bedini indagato anche per secondo assassinio (Di giovedì 9 giugno 2022) La Procura di La Spezia ha indagato formalmente il 32enne Daniele Bedini anche per l'Omicidio di Carlo Bertolotti, alias Camilla, la transessuale di 43 anni uccisa nelle campagne di Marinella di Sarzana. Il 32enne della provincia di Massa Carrara era stato arrestato dai carabinieri martedì ed era già indagato per la morte di Nevila Pjetri, la prostituta ammazzata nella notte tra sabato e domenica a pochi chilometri di distanza dal luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Bertolotti. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 giugno 2022) La Procura di La Spezia haformalmente il 32enne Danieleper l'o di Carlo Bertolotti, alias Camilla, la transessuale di 43 anni uccisa nelle campagne di Marinella di. Il 32enne della provincia di Massa Carrara era stato arrestato dai carabinieri martedì ed era giàper la morte di Nevila Pjetri, la prostituta ammazzata nella notte tra sabato e domenica a pochi chilometri di distanza dal luogo dove è stato trovato il corpo senza vita di Bertolotti.

MediasetTgcom24 : Omicidi Sarzana, mancato arresto dell'indagato: accertamenti Tribunale #sarzana #davidebedini #tribunale… - Ossmeteobargone : Omicidi Sarzana:Bedini indagato anche per omicidio Camilla - andreastoolbox : #Omicidi Sarzana, Bedini indagato per entrambi i delitti: è giallo sulla calibro 22 - Piergiulio58 : Omicidi Sarzana, Bedini indagato per entrambi i delitti | Sky TG24 - AnsaLiguria : Omicidi Sarzana:Bedini indagato anche per omicidio Camilla. E' in carcere Spezia accusato morte Nevila Pjetri #ANSA -