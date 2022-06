Omicidi di Sarzana | il caso della pistola calibro 22 rubata a Massa Carrara - Cronaca - lanazione it

Advertising

infoitinterno : Omicidi di Sarzana, il caso della pistola calibro 22 rubata a Massa Carrara - AnsaLiguria : Omicidi Sarzana: testimoni e video contro Bedini. L'auto bianca vista anche nell'area del secondo delitto #ANSA - qn_lanazione : Omicidi di Sarzana, il caso della pistola calibro 22 rubata a Massa Carrara - TgrRaiLiguria : Omicidi di #Sarzana. La testimonianza di due maghrebini che hanno visto scaricare il corpo di Nevila Pjetri da un p… - infoitinterno : Omicidi di Sarzana, il sospettato doveva essere in cella da mesi ma l’ordine di carcerazione è… -

Intanto i sommozzatori dei carabinieri setacciano il torrente Parmignola dove Nevila Pjetri è stata trovata ...Doveva essere in carcere da mesi, Daniele Bedini , l'uomo fermato per l'omicidio di Nevila Pjetri ae sospettato di aver ucciso anche Camilla Bertolotti . Almeno da metà febbraio. E invece l' ordine di esecuzione della pena per una condanna definitiva a 3 anni di reclusione per una rapina a ...Nelle prossime ore in Procura si terrà una riunione per capire se e quando riunire i due omicidi in un’unica indagine. La newsletter Se vuoi restare aggiornato… Leggi ...Intanto i sommozzatori dei carabinieri setacciano il torrente Parmignola dove Nevila Pjetri è stata trovata cadavere ...