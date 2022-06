Nuovi prezzi DAZN, il Codacons attacca: «La Serie A cancelli il contratto» (Di giovedì 9 giugno 2022) “Si tratta di una pessima notizia per i consumatori italiani, che dopo i rincari delle bollette e dei prezzi al dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio”. Lo dice il Codacons in una nota, contestando gli aumenti delle tariffe resi noti oggi da DAZN, con l’abbonamento standard che L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 giugno 2022) “Si tratta di una pessima notizia per i consumatori italiani, che dopo i rincari delle bollette e deial dettaglio subiranno anche gli aumenti dell’abbonamento per vedere in tv le partite di calcio”. Lo dice ilin una nota, contestando gli aumenti delle tariffe resi noti oggi da, con l’abbonamento standard che L'articolo

