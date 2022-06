Napoli, lo zio di Kvaratskhelia: 'Mi ricorda Kakà, si troverà benissimo con Osimhen. Vi dico come si pronuncia...' (Di giovedì 9 giugno 2022) Khvicha Kvaratskhelia è uno dei nomi più chiacchierati in casa Napoli negli ultimi mesi. Il presidente De Laurentiis ne ha annunciato... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Khvichaè uno dei nomi più chiacchierati in casanegli ultimi mesi. Il presidente De Laurentiis ne ha annunciato...

Advertising

_SiGonfiaLaRete : Napoli, #Kvaratskhelia, lo zio: “Ricorda #Kaká, si troverà benissimo con Osimhen” - sportli26181512 : Napoli, lo zio di Kvaratskhelia: 'Per movenze mi ricorda Kakà': Mamuka Kvaratskhelia, zio del nuovo esterno offensi… - mick_napoli_ : RT @tuttonapoli: Kvaratskhelia, lo zio: 'Ricorda Kakà, mai visto uno come lui in patria in 20 anni!' - cn1926it : #Kvaratskhelia, lo zio: “Ricorda #Kakà, con #Osimhen si troverà bene. Pronuncia? Vi aiuto” - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Mamuka, lo zio di Kvaratskhelia: 'Mi ricorda Kakà è un fenomeno infiammerà Napoli' - -