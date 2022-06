Napoli | Deulofeu la priorità | Brekalo e Orosolini le alternative

Advertising

DiMarzio : Il @sscnapoli è vicino a Federico #Bernardeschi. Piace anche #Deulofeu - cmdotcom : #Deulofeu ha scelto il #Napoli : trattativa con l’ #Udinese vicina alla chiusura - AlfredoPedulla : La scelta dell’#Udinese: resistere, se possibile, per #Udogie e #Beto. Il mercato è lungo. Ma accontentare… - pizzico76 : Quindi il Napoli pagherebbe Deulofeu con la stessa cifra che incasserebbe da Politano ... - ferrantelli94 : RT @MGuardasole: Albert Botines, agente di #Deulofeu a Footballnews24: 'Abbiamo parlato con l’#Udinese, entrambe le parti aperte al trasfe… -

Ilha messo come prioritàdopo l'addio di Insigne e quello molto probabile di Politano. Le alternative sono Brekalo e Orsolini La priorità delin questo momento è Gerard. ...Calciomercato- Albert Botines , agente di Gerardha parlato ai microfoni di footballnews24. Ecco quanto evidenziato da CN24.al: le parole dell'agente Ecco le parole dell'agente di: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ... Il Napoli ha l'accordo con Gerard Deulofeu. Ora servirà quello con l'Udinese: le ultime Il Napoli del futuro prende sempre più forma. Dopo gli arrivi ormai già annunciati di Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Oliveira, i partenopei sembrano ..."Come ho già dichiarato precedentemente, il Napoli è un’ottima opzione per lui. Si tratta di un grande club che giocherà la Champions League e sarà sicuramente una delle migliori scelte. Vedremo come ...