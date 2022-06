Mondiali in Qatar, tifosi al settimo cielo: “C’è l’indizio sulla ripescata” (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Ecuador è ormai sempre più vicino all’esclusione dai Mondiali in Qatar. Spunta un indizio netto sulla squadra ripescata. Il caso Ecuador-Mondiali continua a tenere banco, e continuano ad arrivare conferma su quella che dovrebbe essere un estromissione dalla competizione Mondiali ormai annunciata. Il tutto legato, come noto, all’impiego del calciatore Byron Castillo, che avrebbe falsificato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 9 giugno 2022) L’Ecuador è ormai sempre più vicino all’esclusione daiin. Spunta un indizio nettosquadra. Il caso Ecuador-continua a tenere banco, e continuano ad arrivare conferma su quella che dovrebbe essere un estromissione dalla competizioneormai annunciata. Il tutto legato, come noto, all’impiego del calciatore Byron Castillo, che avrebbe falsificato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Qatar 2022, sfuma il sogno dell'Ucraina, ai Mondiali si qualifica il Galles . La finale playoff a Cardiff v… - fanpage : Ripescaggio dell'#Italia ai Mondiali in Qatar? Anche la mamma del CT #Mancini crede al 'miracolo' - sportface2016 : #Italia, #Mancini spera ancora: 'Se ci sarà il ripescaggio ai #Mondiali ci faremo trovare pronti. E' già successo i… - OverpartyC : @garysgotjams Amo... I mondiali sono a dicembre (?) In Qatar L'Italia non si è qualificata L'Inter fa cagare (questo non è per te ??) - voceditalia : Mondiali Qatar 2022: in arrivo la decisione sull’Ecuador, il Cile sogna -