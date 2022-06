Maturità 2022, Bianchi: “La notte prima degli esami vivetela con grande attenzione, perché la ricorderete per sempre” (Di giovedì 9 giugno 2022) "Era tempo di dare ai nostri ragazzi l'evidenza che siamo in movimento, siamo in cammino e quindi ci stiamo riavvicinando, non alla normalità ma a una nuova normalità". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 giugno 2022) "Era tempo di dare ai nostri ragazzi l'evidenza che siamo in movimento, siamo in cammino e quindi ci stiamo riavvicinando, non alla normalità ma a una nuova normalità". L'articolo .

Advertising

Adnkronos : Obbligo #mascherine per la maturità 2022, precauzione necessaria? La decisione del Tar del Lazio, che ha respinto i… - Agenzia_Ansa : La mascherina resta obbligatoria solo per gli studenti impegnati a sostenere gli esami di maturità dal 22 giugno e… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Niente obbligo di mascherina ai seggi, esami di maturità con la Ffp2 - orizzontescuola : Maturità 2022, Bianchi: “La notte prima degli esami vivetela con grande attenzione, perché la ricorderete per sempr… - mediterranew : Maturità Le possibili tracce e temi 2022... -