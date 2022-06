Marco Cucolo costretto a abbandonare l' Isola | Problemi di salute

(Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo due giorni trascorsi in infermeria, il fidanzato di Lory Del Santo si è ritirato dal reality per alcunidi

Advertising

IsolaDeiFamosi : Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l'#Isola - occhio_notizie : Ecco il motivo del suo ritiro ?? #isola22 - SerieTvserie : Isola dei Famosi 2022: puntate, naufraghi, conduttrice, dove vederlo: Marco Cucolo ritirato - vincycernic2 : Lory Del Santo quando spiegherà nelle sedi opportune che Marco Cucolo si è ritirato a causa di vincoli contrattuali… - klaud_io : RT @Thomassuperrr: Leggo post di gente idiota e frustrata,dove insinuano che Marco si sia ritirato causa Lory, quando si sapeva da giorni c… -

deve abbandonare definitivamente L'Isola dei Famosi 2022 . Il concorrente fidanzato di Lory Del Santo, eliminata al televoto durante la scorsa puntata andata in onda lunedì 6 giugno 2022, ...... ma il più quotato per rivestire il ruolo di conduttore del reality sarebbe proprio l' attuale opinionista de L'Isola dei Famosi , ovvero Nicola Savino : Leggi anche Edoardo Tavassi e...Un altro naufrago dell'Isola dei Famosi 2022 si ritira: parliamo di Marco Cucolo, perché ha deciso di terminare la sua avventura in Honduras ...Si legge nel comunicato infatti: “Edoardo Tavassi e Marco Cucolo sono temporaneamente assenti per accertamenti medici”. Le loro condizioni di salute però non dovrebbero essere gravi, ma se qualche ...