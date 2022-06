LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 30 km all’arrivo, 2? il margine della fuga. La strada torna a salire (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 16.05 Che sparata del “Gigante di Verbania! Il vantaggio di Benjamin Thomas (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM) è sceso a 1’30’’. 16.03 La Ineos-Grenadiers di Ethan Hayter fa capolino in testa al gruppo! Andatura dettata dal vincitore della cronometro di ieri Filippo Ganna. 16.01 Ecco le rampe del Col du Bois Clair! Il vento favorevole giova all’azione dei fuggitivi. 15.58 Tre ore di corsa, media pari a 44 km/h. 15.55 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) è nella coda del gruppo, mentre i compagni stanno tirando il plotone in fila indiana. 15.52 Spinge a tutta il francese Benjamin Thomas (Cofidis) nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL16.05 Che sparata del “Gigante di Verbania! Il vantaggio di Benjamin Thomas (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Sebastian Schönberger (B&B Hotels-KTM) è sceso a 1’30’’. 16.03 La Ineos-Grenadiers di Ethan Hayter fa capolino in testa al gruppo! Andatura dettata dal vincitorecronometro di ieri Filippo Ganna. 16.01 Ecco le rampe del Col du Bois Clair! Il vento favorevole giova all’azione dei fuggitivi. 15.58 Tre ore di corsa, media pari a 44 km/h. 15.55 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) è nella coda del gruppo, mentre i compagni stanno tirando il plotone in fila indiana. 15.52 Spinge a tutta il francese Benjamin Thomas (Cofidis) nel ...

