LIVE Camila Giorgi-Dart 7-5 4-6, Wta Nottingham 2022 in DIRETTA: riprende la sfida Sakkari-Marino (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25: Sakkari vince il secondo set per 6-3 contro Marino e dunque si andrà al terzo set. A seguire la sfida Giorgi-Dart. 18.17 Dopo una lunga attesa, riprende la partita tra Sakkari e Marino. Vedremo se la partita di Giorgi ci sarà anche visto l’orario. Play at last. — Rothesay Open Nottingham (@NottsTennis) June 9, 2022 16:41 Il maltempo continua ad imperversare sui cieli inglesi. Ancora tutto fermo a Nottingham, con l’incontro tra Camila Giorgi e la britannica Dart che rischia ancora di slittare. Seguiranno aggiornamenti. 14:38 Piove a ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.25:vince il secondo set per 6-3 controe dunque si andrà al terzo set. A seguire la. 18.17 Dopo una lunga attesa,la partita tra. Vedremo se la partita dici sarà anche visto l’orario. Play at last. — Rothesay Open(@NottsTennis) June 9,16:41 Il maltempo continua ad imperversare sui cieli inglesi. Ancora tutto fermo a, con l’incontro trae la britannicache rischia ancora di slittare. Seguiranno aggiornamenti. 14:38 Piove a ...

