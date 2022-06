LIVE Camila Giorgi-Dart 7-5 4-6 3-3, Wta Nottingham 2022 in DIRETTA: prosegue il braccio di ferro nel 3° set (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-0 Rovescio lungolinea pazzesco di Camila che dal centro ha fatto partire questo tracciante all’incrocio delle righe. 30-0 Servizio-dritto ben giocato da Giorgi e Dart non può nulla. 15-0 Ottima prima di Camila sul rovescio di Dart che affossa in rete. Altro game a zero di Dart e si prosegue on serve in questo terzo parziale. 3-3 e ora l’azzurra alla battuta. 40-0 Seconda di servizio molto profonda di Dart e Giorgi affossa il dritto in rete. 30-0 Dritto molto piatto di Dart che toglie il tempo a Giorgi che sparacchia out. 15-0 Grande rovescio lungolinea quasi di controbalzo di Dart. A zero ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Rovescio lungolinea pazzesco diche dal centro ha fatto partire questo tracciante all’incrocio delle righe. 30-0 Servizio-dritto ben giocato danon può nulla. 15-0 Ottima prima disul rovescio diche affossa in rete. Altro game a zero die sion serve in questo terzo parziale. 3-3 e ora l’azzurra alla battuta. 40-0 Seconda di servizio molto profonda diaffossa il dritto in rete. 30-0 Dritto molto piatto diche toglie il tempo ache sparacchia out. 15-0 Grande rovescio lungolinea quasi di controbalzo di. A zero ...

Advertising

Bambinoboom : Camila Cabello - Bam Bam (Official Live Performance) | Vevo - OA_Sport : LIVE - Seguite con noi la DIRETTA del match del 2° turno di #Nottingham tra Giorgi e Dart: ci si gioca il tutto per… - floishere_ : ho bisogno di sentire camila live in persona davanti a me che mi twerka in faccia se possibile perché io non reggo più ragazzx è così - desirekarla2 : RT @WWCamilaCabello: Camila Cabello - Lola (Live Performance) - MercRF : RT @livetennisit: WTA 250 s’Hertogenbosch e Nottingham e WTA 125 Valencia: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Camila… -