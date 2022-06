LIVE Atletica, Golden Gala 2022 in DIRETTA: Ponzio 20.21 nel peso! Ceh domina il disco con 70.72! (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.37: Nullo anche per Fabbri che dunque chiude qui la sua gara, al nono posto ma con un incoraggiante 19.95, segnale che l’infortunio influisce sempre meno sulle sue prestazione. Servirà pazienza per rivederlo ai LIVElli delle scorse stagioni 19.36: Nel peso nullo per Ponzio, che resta settimo, Mihaljevic si migliora a 20.99 e sale al quarto posto 19.35: Al via il salto con l’asta femminile con le azzurre Bruni e Molinarolo. Queste le protagoniste: Molinarolo (Ita), Peinado (Ven), Moser (Sui), Bruni (Ita), Sutej (Slo), Bradshaw (Gbr), Stefanidi (Gre), Morris (Usa), Nageotte (Usa) 19.34: Che serie fantastica di Ceh che chiude con un 70.72 non lontano dal suo primato mondiale stagionale! Non si migliorano invece Weisshaidinger che resta secondo con 68.30 e Stahl che resta terzo ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.37: Nullo anche per Fabbri che dunque chiude qui la sua gara, al nono posto ma con un incoraggiante 19.95, segnale che l’infortunio influisce sempre meno sulle sue prestazione. Servirà pazienza per rivederlo ailli delle scorse stagioni 19.36: Nel peso nullo per, che resta settimo, Mihaljevic si migliora a 20.99 e sale al quarto posto 19.35: Al via il salto con l’asta femminile con le azzurre Bruni e Molinarolo. Queste le protagoniste: Molinarolo (Ita), Peinado (Ven), Moser (Sui), Bruni (Ita), Sutej (Slo), Bradshaw (Gbr), Stefanidi (Gre), Morris (Usa), Nageotte (Usa) 19.34: Che serie fantastica di Ceh che chiude con un 70.72 non lontano dal suo primato mondiale stagionale! Non si migliorano invece Weisshaidinger che resta secondo con 68.30 e Stahl che resta terzo ...

