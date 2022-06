LIVE Atletica, Golden Gala 2022 in DIRETTA: le pagelle, Bellò la migliore, in ombra Tortu e Tamberi. Jacobs: “Forse torno a Rieti” (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE pagelle DEL Golden Gala: ELENA Bellò LA migliore, FALOCI, FABBRI E IAPICHINO I PEGGIORI MARCELL Jacobs: “NON HO MAI SMESSO DI ALLENARMI, Forse torno A Rieti” GIANMARCO Tamberi: “E’ STATO UN DISASTRO” LA CRONACA DEI 200 METRI: 3° Tortu LA CRONACA DEL SALTO IN ALTO: 3° Tamberi LA CRONACA DEL 3° POSTO DI ELENA Bellò NEGLI 800 METRI LA CRONACA DEI 100 METRI 22.01: Per oggi è tutto, l’appuntamento è a Oslo fra una settimana per i Bislett Games. Grazie per averci seguito e buonanotte! 21.59: Deludente Tamberi che si è fermato a 2.24, chiudendo sempre terzo, non bene anche Desalu ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALEDEL: ELENALA, FALOCI, FABBRI E IAPICHINO I PEGGIORI MARCELL: “NON HO MAI SMESSO DI ALLENARMI,” GIANMARCO: “E’ STATO UN DISASTRO” LA CRONACA DEI 200 METRI: 3°LA CRONACA DEL SALTO IN ALTO: 3°LA CRONACA DEL 3° POSTO DI ELENANEGLI 800 METRI LA CRONACA DEI 100 METRI 22.01: Per oggi è tutto, l’appuntamento è a Oslo fra una settimana per i Bislett Games. Grazie per averci seguito e buonanotte! 21.59: Deludenteche si è fermato a 2.24, chiudendo sempre terzo, non bene anche Desalu ...

