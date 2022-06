Jessica Selassiè su Barù Gaetani: “Sono molto delusa” (Di giovedì 9 giugno 2022) Jessica Selassié su Barù e la nuova fidanzata: “Sono molto delusa e infastidita, ecco come ho scoperto che stavano insieme” Jessica Selassiè racconta come ha scoperto della relazione tra Barù Gaetani e la modella Ludovica Perissinotto. Solo qualche giorno fa Jessica Selassié ha augurato alla nuova coppia un amore alla luce del sole:“Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole“. E proprio ieri, ospite a Casa Chi, ha spiegato cosa ha provato dopo aver scoperto che tra i due ci fosse del tennero da tempo: “Io vivo sempre con good vibes e questa energia, quindi cerco quasi sempre di non buttarmi giù. Anche se poi magari dopo un po’ capita che crollo anche io perché ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 giugno 2022)Selassié sue la nuova fidanzata: “e infastidita, ecco come ho scoperto che stavano insieme”racconta come ha scoperto della relazione trae la modella Ludovica Perissinotto. Solo qualche giorno faSelassié ha augurato alla nuova coppia un amore alla luce del sole:“Voglio bene ae gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole“. E proprio ieri, ospite a Casa Chi, ha spiegato cosa ha provato dopo aver scoperto che tra i due ci fosse del tennero da tempo: “Io vivo sempre con good vibes e questa energia, quindi cerco quasi sempre di non buttarmi giù. Anche se poi magari dopo un po’ capita che crollo anche io perché ...

