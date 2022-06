Isola dei Famosi | “Uno smidollato, vincerà per esclusione”: l’accusa al naufrago fantasma (Di giovedì 9 giugno 2022) Un naufrago dell’Isola dei Famosi finisce sotto accusa e scoppia la polemica. Sarà davvero lui a vincere il reality? Isola dei Famosi (Mediasetplay screenshot)Nelle ultime ore all’Isola dei Famosi è scoppiata una polemica incredibile su un naufrago. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo e qual è la cosa gravissima a suo carico. Sta cambiando tutto all’Isola dei Famosi e intanto i naufraghi cambiano spiaggia. Ilary Blasi ha annunciato in diretta che le ultime settimane saranno trascorse dal gruppo su una nuova spiaggia, in cui i naufraghi dovranno ricominciare tutto da zero. Ormai siamo agli sgoccioli delle reality e gli equilibri sono saltati tantissime volte. In nomination attualmente si trovano ... Leggi su ck12 (Di giovedì 9 giugno 2022) Undell’deifinisce sotto accusa e scoppia la polemica. Sarà davvero lui a vincere il reality?dei(Mediasetplay screenshot)Nelle ultime ore all’deiè scoppiata una polemica incredibile su un. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo e qual è la cosa gravissima a suo carico. Sta cambiando tutto all’deie intanto i naufraghi cambiano spiaggia. Ilary Blasi ha annunciato in diretta che le ultime settimane saranno trascorse dal gruppo su una nuova spiaggia, in cui i naufraghi dovranno ricominciare tutto da zero. Ormai siamo agli sgoccioli delle reality e gli equilibri sono saltati tantissime volte. In nomination attualmente si trovano ...

Advertising

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - redazionerumors : Le mansioni sull'Isola possono rivelarsi dei bei momenti se svolte con lo spirito giusto. Le naufraghe hanno fatto… - trilly_67 : @IsolaDeiFamosi Mi dispiace perché è stato l’unico naufrago a meritare… 3 mesi di isola, lo fate apposta per far vi… - armando81881531 : RT @marioadinolfi: I neoperseguitati dalle manganellature del politicamente corretto siamo noi. Per questo valore simbolico la chiusura del… - GuidaTVPlus : 09-06-2022 20:30 #MediasetExtra L'Isola dei Famosi - Extended Edition - PrimaTv #Realityshow #Intrattenimento #StaseraInTV -