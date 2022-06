«Io, disabile tifoso del Liverpool allo Stade de France. La polizia rideva, come se fosse un gioco» (Di giovedì 9 giugno 2022) Le Parisien raccoglie la testimonianza di un tifoso disabile del Liverpool che era presente allo Stade de France la sera della finale di Champions. Si chiama Ted Morris, ha 58 anni, è costretto su una sedia a rotelle. Racconta la terribile esperienza che ha vissuto. Di lui avrebbero dovuto prendersi cura steward e polizia, invece racconta di aver «temuto per la sua vita». allo stadio è arrivato presto, già intorno alle 15, in compagnia della moglie e di due figlie e già a quell’ora iniziavano le prime rapine ai tifosi. Alle 18 ha iniziato le procedure per il controllo dei biglietti. «C’erano già molti giovani locali che cercavano di intrufolarsi nel cordone di sicurezza. Non c’era quasi nessuno della polizia. C’erano cinque poliziotti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Le Parisien raccoglie la testimonianza di undelche era presentedela sera della finale di Champions. Si chiama Ted Morris, ha 58 anni, è costretto su una sedia a rotelle. Racconta la terribile esperienza che ha vissuto. Di lui avrebbero dovuto prendersi cura steward e, invece racconta di aver «temuto per la sua vita».stadio è arrivato presto, già intorno alle 15, in compagnia della moglie e di due figlie e già a quell’ora iniziavano le prime rapine ai tifosi. Alle 18 ha iniziato le procedure per il controllo dei biglietti. «C’erano già molti giovani locali che cercavano di intrufolarsi nel cordone di sicurezza. Non c’era quasi nessuno della. C’erano cinque poliziotti ...

Advertising

napolista : «Io, disabile tifoso del Liverpool allo Stade de France. La polizia rideva, come se fosse un gioco» Ted Morris a L… - OneBepp : RT @senzafollowers: @TravisB91475529 @SerieA Nessuno è mai finito carcerato per aver fatto un coro contro una squadra e personalmente non v… - csch78 : RT @senzafollowers: @TravisB91475529 @SerieA Nessuno è mai finito carcerato per aver fatto un coro contro una squadra e personalmente non v… - senzafollowers : @TravisB91475529 @SerieA Nessuno è mai finito carcerato per aver fatto un coro contro una squadra e personalmente n… -