Inter | Skriniar atteso a Milano tra domani e sabato | ecco il motivo

(Di giovedì 9 giugno 2022) L'ha temuto per quell'infortunio in nazionale ma per fortuna gli esiti degli esami hanno escluso lesioni gravi per Milan....

Advertising

FBiasin : - #Lukaku è disposto a troncarsi l’ingaggio. - #Dybala potrebbe accettare meno di quel che prendeva alla Juve. -… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Il #PSG ha chiesto informazioni per #Skriniar, ma le richieste dell'@Inter sono alte - FBiasin : Ieri <Per “concedere” #Lukaku all’#Inter il #Chelsea punta a uno scambio con uno tra #Bastoni, #Skriniar o #Lautaro… - lazaro_steno : @FBiasin Sono più furbi dell'inter noi regaliamo skriniar a 60 milioni o bastoni 50 milioni o pinamonti 20 milion… - Gabriele119900 : RT @NackaSkoglund89: Dybala è più interista di Prisco. Berardi è interista, Raspadori e Bremer pure. Bastoni è interista, Skriniar e Lautar… -

Commenta per primo Il nuovo ds del PSG , Luis Campos , sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo e se non si riuscisse a trovare l'accordo con l'per Milan, l'alternativa, riporta L'Equipe, sarà Sven Botman del Lille, obiettivo di mercato del Milan .... anchepiace all'estero. Soprattutto al Paris Saint - Germain , che però al momento è frenato dalle richieste molto alte dell'. Insomma, il suo futuro non è definito al 100%, ma i ...L'Inter sognerebbe di regalare ai propri tifosi la coppia Lukaku-Dybala, intanto secondo alcune indiscrezioni il Chelsea, per lasciare andare il centravanti belga, avrebbe richiesto Dumfries. Nel frat ...Dagli studi di Sky Sport Beppe Bergomi ha rivelato un retroscena sul mercato dell’Inter: “So che Dybala a breve potrebbe diventare dell’Inter. E’ una trattativa che sta portando avanti Marotta in prim ...