(Di giovedì 9 giugno 2022), dal nostro inviato. Non vorreisenza incontrare Ugo Poletti, il fondatore e direttore dell’Journal, l’unico quotidiano in inglese. Poletti ormai l’hanno visto tutti, interpellato sui teleschermi italiani. A me è restata in mente la frase con cui commentò l’elucubrazione di interlocutori che distinguevano fra armi difensive e offensive. “E’ una sciocchezza che fa ridere a squarciagola!”, esclamò Poletti. Forse voleva dire che fa ridere a crepapelle, e ci si è infilato il cantare a squarciagola. Il fatto è che ha reso perfettamente l’idea. L’altra cosa che vorrei, il desiderio impossibile, è scrivere un romanzo formidabile intitolato L’isola del tesoro, ambientato sull’Isola dei Serpenti, la Snake Island delle cronache che mettono tutto in inglese, la Ostriv Zmiïnyj ...

Incontri e formidabili romanzi. Due cose da fare prima di lasciare Odessa