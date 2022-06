“Il giorno più bello”, prossimamente al cinema (Di giovedì 9 giugno 2022) Da oggi arriva in sala arriva, distribuito da 01 Distribution, “Il giorno più bello”. Il primo film diretto da Andrea Zalone, da anni autore di riferimento e irrinunciabile spalla comica di Maurizio Crozza. Il film è una produzione Oplon Film e IBC Movie con Rai cinema, in associazione in partecipazione con 102 Distribution, con il contributo di POR FESR Piemonte 2014-2020 – Azione III.3c.1.2 – bando Piemonte Film TV Fund, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Il cast del film Nel film un cast italiano d’eccezione: Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Stefano De Martino, Lodo Guenzi, Massimo De Lorenzo, Fiammetta Cicogna con la partecipazione di Carlo Buccirosso. Il film che vede Paolo Kessisoglu nei panni di un wedding planner. Il giorno più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Da oggi arriva in sala arriva, distribuito da 01 Distribution, “Ilpiù”. Il primo film diretto da Andrea Zalone, da anni autore di riferimento e irrinunciabile spalla comica di Maurizio Crozza. Il film è una produzione Oplon Film e IBC Movie con Rai, in associazione in partecipazione con 102 Distribution, con il contributo di POR FESR Piemonte 2014-2020 – Azione III.3c.1.2 – bando Piemonte Film TV Fund, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Il cast del film Nel film un cast italiano d’eccezione: Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Violante Placido, Valeria Bilello, Stefano De Martino, Lodo Guenzi, Massimo De Lorenzo, Fiammetta Cicogna con la partecipazione di Carlo Buccirosso. Il film che vede Paolo Kessisoglu nei panni di un wedding planner. Ilpiù ...

