L'Iraq è un paese essenziale nel Medio Oriente e nel mondo. L'ha affermato oggi il nuovo comandante della missione Nato in Iraq, il Generale Giovanni Iannucci, che ha assunto l'incarico un mese fa. Iannucci ha incontrato mercoledì 8 giugno il primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi. I due hanno discusso sugli sviluppi della situazione. Presso l'Hotel Al Rashid di Baghdad, sede della European union advisory mission Iraq (Euam). A fare gli onori di casa Anne Meskanen, capo missione. Generale Iannucci: Iraq essenziale per la stabilità Roma, 9 giu. (askanews) - L'Iraq è un paese essenziale nel Medio Oriente e nel mondo. L'ha affermato oggi il nuovo comandante della missione Nato in Iraq.