FOTO – DAZN aumenta i prezzi: ‘rivolta’ social dei tifosi, è polemica (Di giovedì 9 giugno 2022) DAZN ha annunciato un drastico aumento dei prezzi rispetto alla scorsa stagione. La piattaforma che permette ai tifosi di guardare le partite di Serie A in tv ha deciso di cambiare radicalmente la politica di fruizione dei propri servizi. Già lo scorso anno si erano avvicendate diverse polemiche sulla doppia utenza, l’azienda DAZN ha deciso di diventare molto più rigida sugli eventi sportivi. I prezzi sono aumentati di 10€/mese rispetto alla scorsa stagione: 29,99€/mese per la visione su un solo dispositivo per volta o due (ma nella stessa casa). 39,99 €/mese visione ‘Premium’ su due dispositivi che non si trovino nella stessa rete domestica. DAZN Diletta Leotta (Getty Images)#DAZNout in tendenza su Twitter: tifosi in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 9 giugno 2022)ha annunciato un drastico aumento deirispetto alla scorsa stagione. La piattaforma che permette aidi guardare le partite di Serie A in tv ha deciso di cambiare radicalmente la politica di fruizione dei propri servizi. Già lo scorso anno si erano avvicendate diverse polemiche sulla doppia utenza, l’aziendaha deciso di diventare molto più rigida sugli eventi sportivi. Isonoti di 10€/mese rispetto alla scorsa stagione: 29,99€/mese per la visione su un solo dispositivo per volta o due (ma nella stessa casa). 39,99 €/mese visione ‘Premium’ su due dispositivi che non si trovino nella stessa rete domestica.Diletta Leotta (Getty Images)#out in tendenza su Twitter:in ...

pc_947 : C'è gente ancora convinta che #DAZN con il piano Plus dalla modica cifra di 40 euro al mese si può condividere con… - melissa_pitari : Prezzi assurdi per un prodotto altamente scadente , più che vedere partite vedi rotelle che girano . Già vero che s… - VincEsp9 : HAHAHAHAHAHAHAHAHAH POI CI SO 2 MESI DI PAUSA MA ANDATE A CAGARE @DAZN_IT MA CHE ME NE FOTTE DELLA LEOTTA SE MI SE… - DJMaverix : Le Migliori #Foto di @dilettaleotta del mese di #Maggio 2022 ?? #DilettaLeotta #Leotta #Radio105 #Dazn #Calcio… - C____Jimmy : @Escoalbar95 Se è lui titolare io disdico l'abbonamento a dazn, manderò foto per testimonianza -