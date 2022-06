Eventi, wedding e HoReCa: al via le domande per i contributi a fondo perduto da 60mln (Di giovedì 9 giugno 2022) Finalmente è operativa la misura per il settore Eventi, wedding e HoReCa – hotellerie, restaurant e catering – colpiti dalla crisi economica determinata dalla congiuntura pandemica. La misura, annunciata lo scorso gennaio dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevede contributi a fondo perduto per un plafond complessivo di 60 milioni di euro, così suddivisi: 40 milioni al settore del wedding; 10 milioni al settore – diverso dal wedding – dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie; 10 milioni al settore dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.Re.Ca.). Eventi, wedding e HoReCa: come funziona il contributo Sparito (o quasi) nel nulla per circa sei mesi, finalmente nella ... Leggi su fmag (Di giovedì 9 giugno 2022) Finalmente è operativa la misura per il settore– hotellerie, restaurant e catering – colpiti dalla crisi economica determinata dalla congiuntura pandemica. La misura, annunciata lo scorso gennaio dal Ministero dello Sviluppo Economico, prevedeper un plafond complessivo di 60 milioni di euro, così suddivisi: 40 milioni al settore del; 10 milioni al settore – diverso dal– dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie; 10 milioni al settore dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.Re.Ca.).: come funziona il contributo Sparito (o quasi) nel nulla per circa sei mesi, finalmente nella ...

