Droga e munizioni: preso il padre e denunciato figlio (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno effettuato un controllo in vico Catari presso l’abitazione di un uomo dove l’hanno sorpreso insieme ad un’altra persona. I poliziotti hanno rinvenuto 239 grammi di cocaina suddivisa in 114 dosi, 10 bustine con 23 grammi circa di marijuana, 8 pezzi di hashish per circa 120 grammi, due radio portatili, 3 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della Droga e 9060 euro. Il proprietario dell’appartamento, un 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di una bustina di marijuana. Inoltre, gli operatori hanno effettuato un ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno effettuato un controllo in vico Catari presso l’abitazione di un uomo dove l’hanno sorinsieme ad un’altra persona. I poliziotti hanno rinvenuto 239 grammi di cocaina suddivisa in 114 dosi, 10 bustine con 23 grammi circa di marijuana, 8 pezzi di hashish per circa 120 grammi, due radio portatili, 3 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento dellae 9060 euro. Il proprietario dell’appartamento, un 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre l’altro è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di una bustina di marijuana. Inoltre, gli operatori hanno effettuato un ...

