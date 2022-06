Digitale, anche Banca Patrimoni Sella investe in Orangogo (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono oltre 20 milioni gli italiani che dichiarano di praticare uno o più sport con continuità (24,4%) o saltuariamente (9,8%) e soprattutto nell’era post Covid-19, la digital transformation si conferma una leva di sviluppo anche per il mondo dello sport tanto che Orangogo chiuderà il 31 dicembre con un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro a cui hanno concorso capitali privati, tra cui Banca Patrimoni Sella & C. E’ dal 2017 che la founder Giulia Pettinau lavora per ripensare il settore sportivo italiano come network Digitale e da qui ha ideato Orangogo, la piattaforma che, attraverso una mappatura capillare, permette alle società sportive di pubblicare corsi e agli utenti di cercare, trovare, prenotare e pagare online le attività sportive ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono oltre 20 milioni gli italiani che dichiarano di praticare uno o più sport con continuità (24,4%) o saltuariamente (9,8%) e soprattutto nell’era post Covid-19, la digital transformation si conferma una leva di sviluppoper il mondo dello sport tanto chechiuderà il 31 dicembre con un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro a cui hanno concorso capitali privati, tra cui& C. E’ dal 2017 che la founder Giulia Pettinau lavora per ripensare il settore sportivo italiano come networke da qui ha ideato, la piattaforma che, attraverso una mappatura capillare, permette alle società sportive di pubblicare corsi e agli utenti di cercare, trovare, prenotare e pagare online le attività sportive ...

Advertising

QSVS_Official : Voci di mercato anche per QSVS… potrebbe esserci l’addio clamoroso della lavagnetta, con un #maxischermo super digi… - ilfoglio_it : 100 giorni di guerra. Ecco la copertina del Foglio disegnata da @makkox che trovate oggi in edicola. Anche in digit… - DjPatisso : Anche questo giovedì alle 23 suono su Radio System Lecce in fm e sul canale 601 del digitale terrestre in #Puglia e… - mariob092 : @jokervero @CucchiRiccardo Errore. Sky non ha mai avuto il monopolio, quando c’era Premium le 8 squadre con più ute… - fisco24_info : Digitale, anche Banca Patrimoni Sella investe in Orangogo: (Adnkronos) - Sono oltre 20 milioni gli italiani che dic… -