Da stasera il primo concerto della rassegna “Metaforme – le forme della musica” nel giardino del Complesso monastico S. Maria in Gerusalemme, detto “Le Trentatré”, nel cuore del centro antico di Napoli (Di giovedì 9 giugno 2022) Passeggiare per luoghi inesplorati del centro antico di Napoli per scoprire la bellezza del Complesso monastico S. Maria in Gerusalemme, detto “Le Trentatré”, con il suo bel giardino. Un luogo suggestivo che accoglie e organizza concerti fuori dal frastuono dei circuiti turistici grazie all’associazione culturale Dissonanzen, un collettivo artistico che opera nel campo del repertorio musicale contemporaneo e delle sperimentazioni sui nuovi linguaggi. Dissonanzen nasce nel 1993, ad opera di Marco Vitali e Massimo Bonfantini “per colmare una storica lacuna delle stagioni concertistiche napoletane – scrivono i promotori – ovvero sviluppare un discorso di diffusione sui linguaggi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 giugno 2022) Passeggiare per luoghi inesplorati deldiper scoprire la bellezza delS.in“Le”, con il suo bel. Un luogo suggestivo che accoglie e organizza concerti fuori dal frastuono dei circuiti turistici grazie all’associazione culturale Dissonanzen, un collettivo artistico che opera nel campo del repertoriole contemporaneo e delle sperimentazioni sui nuovi linguaggi. Dissonanzen nasce nel 1993, ad opera di Marco Vitali e Massimo Bonfantini “per colmare una storica lacuna delle stagioni concertistiche napoletane – scrivono i promotori – ovvero sviluppare un discorso di diffusione sui linguaggi ...

Advertising

MattiaBriga : Caro Rimedio, il primo che avresti dovuto menzionare tra quelli che mancano stasera è Immobile. Non l’hai nemmeno m… - stanzasingola2 : stasera finisco il primo libro di heartstopper e ancora non ho il 2 e il 3 - sapa84 : RT @vittoriale: Vi aspettiamo stasera, ore 21, per il primo appuntamento del Festival dei Laghi Lombardi. ?? “Binario morto”, con Andrea Vit… - vittoriale : Vi aspettiamo stasera, ore 21, per il primo appuntamento del Festival dei Laghi Lombardi. ?? “Binario morto”, con An… - LiberoMagazine_ : Stasera c’è il #FutureHitsLive, il primo Festival della #GenerazioneZeta. Scopri chi canta e dove vederlo in #tv, r… -