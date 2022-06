Cremonese | UFFICIALE | Alvini è il nuovo allenatore Il comunicato

(Di giovedì 9 giugno 2022) della società grigiorossa U.S.comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Massimiliano. Nato a Fucecchio (Firenze) il 20 aprile 1970,ha intrapreso la carriera dinel 2000 guidando prima la formazione del Signa e poi il Quarrata. Successivamente è passato al Tuttocuoio dove in 7 stagioni ha portato la squadra dalla Promozione alla Lega Pro 1; sempre con il Tuttocuoio ha vinto la Coppa Italia Dilettanti.in Serie C ha allenato anche Pistoiese, Albinoleffe e Reggiana. Con i granata emiliani ha conquistato la Serie B nella stagione 2019/20. Nell’ultimo campionato ha centrato l’accesso ai playoff guidando il Perugia.La proprietà e la società danno il benvenuto altecnico. L'articolo proviene da ...

