Covid | in Campania aumentano contagi ieri 1994 e incidenza 14 | 7% | ma calano terapie intensive e ricoveri

Sono 1994 i positivi del giorno al Covid in Campania sui 13.551 test effettuati per un indice di contagio pari al 14,71%, in rialzo di quasi due punti rispetto al 12,9% registrato ieri. Un deceduto nelle ultime 48 ore, cui si aggiunge un altro morto in precedenza ma registrato ieri per un totale di due. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 11 (-1 rispetto a ieri); quelli di degenza ordinaria 288 (in calo di otto unita' rispetto al dato precedente). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

