Copperman | trama e cast del film con Luca Argentero

Advertising

AnnaMancini81 : Copperman film Rai 2 – trama, cast, finale -

...di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa...50 - Drusilla e l'almanacco del giorno dopo 20:30 - Tg2 21:00 - Tg2 Post 21:20 -23:15 - ...Su Rai 2, in prima tv, c'è Copperman, un cinecomic tutto italiano: favola moderna a metà tra Forrest Gump e Lo chiamavano Jeeg Robot ...Oggi, la seconda rete Rai, trasmetterà, in prima tv, il film commedia e drammatico del 2019 Copperman diretto da Eros Puglielli e con un cast composto da: Luca Argentero, Antonia Truppo, Galatea Ranzi ...