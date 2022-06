Contratto scuola, Turi (Uil Scuola): “Risorse, regole e tempi sono i nodi da armonizzare” (Di giovedì 9 giugno 2022) "Un Contratto che chiede tanto alle persone e in cambio offre poco o niente considerato che l’inflazione ha già eroso il potere d’acquisto" – così il segretario generale della Uil Scuola, Pino Turi, ha commentato la situazione legata al negoziato contrattuale durante l’Esecutivo nazionale Uil Scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 giugno 2022) "Unche chiede tanto alle persone e in cambio offre poco o niente considerato che l’inflazione ha già eroso il potere d’acquisto" – così il segretario generale della Uil, Pino, ha commentato la situazione legata al negoziato contrattuale durante l’Esecutivo nazionale Uil. L'articolo .

