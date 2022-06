CartaBianca | Mauro Corona lascia tutti senza parole | “Devi …”

Advertising

TommyBrain : Mauro Corona con Iva Zanicchi - Cartabianca - 07/06/2022' - IacobellisT : Mauro Corona con Iva Zanicchi - Cartabianca - 07/06/2022' - angeleri_mauro : RT @strange_days_82: Orsini sull'articolo del Corriere della sera. 'Ha diffamato con fake news.Verrà querelato' 1/2 #cartabianca #Orsini #D… - Hoops227_PGA : RT @Hoops227_NFL: - patriots_227_tv : RT @Hoops227_NFL: -

Corona ha aperto come da consuetudine la puntata di ieri di, talk show di RaiTre condotto da Bianca Berlinguer, in onda il martedì sera. Il poeta, scultore e alpinista ha trattato ...Corona commuove il pubblico a, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai Tre. Lo scrittore di fatto ha voluto rivolgere un appello a chi ha fatto un gesto ignobile: rubare ...Mauro Corona si è reso protagonista di un appello che ha commosso tutto il pubblico di CartaBianca ovvero il programma di Rai 3 condotto da Bianca Berlinguer. Lo scrittore si è nello specifico rivolto ...Mauro Corona è stato ospite ieri sera come sempre in collegamento con il programma di Rai Tre, Cartabianca: ecco le sue dichiarazioni ...