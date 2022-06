Caro carburanti - Al self-service la benzina torna sopra i 2 euro (Di giovedì 9 giugno 2022) "Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self-service torna a sfondare quota 2 euro/litro: un livello che si era raggiunto all'inizio di marzo, quando però non era ancora in vigore il taglio dell'accisa di 30,5 centesimi al litro deciso dal governo a partire dal 22 marzo. Senza considerare lo sconto fiscale, oggi saremmo a 2,31 euro/litro". Sono questi i valori che emergono dalle rilevazioni giornaliere di Staffetta Quotidiana, che parla di un "barile scatenato" per sottolineare come il Brent abbia superato i 123 dollari. Al contrario, le quotazioni dei prodotti raffinati mostrano un andamento divergente con il gasolio in calo e la benzina in aumento. Le rilevazioni. Staffetta Quotidiana fa anche presente come, questa mattina, Eni e Tamoil abbiano ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 giugno 2022) "Il prezzo medio nazionale dellain modalitàa sfondare quota 2/litro: un livello che si era raggiunto all'inizio di marzo, quando però non era ancora in vigore il taglio dell'accisa di 30,5 centesimi al litro deciso dal governo a partire dal 22 marzo. Senza considerare lo sconto fiscale, oggi saremmo a 2,31/litro". Sono questi i valori che emergono dalle rilevazioni giornaliere di Staffetta Quotidiana, che parla di un "barile scatenato" per sottolineare come il Brent abbia superato i 123 dollari. Al contrario, le quotazioni dei prodotti raffinati mostrano un andamento divergente con il gasolio in calo e lain aumento. Le rilevazioni. Staffetta Quotidiana fa anche presente come, questa mattina, Eni e Tamoil abbiano ...

