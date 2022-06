Calciomercato Napoli: parla l’agente di Deulofeu (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Calciomercato del Napoli è sempre più infuocato. Ai microfoni di footballnews24 Albert Botines, l’agente di Gerard Deulofeu, stella dell’Udinese, ha rilasciato dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi per i tifosi azzurri: l’affare è sempre più vicino alla conclusione. Calciomercato Napoli: le parole dell’agente “Ci sono diverse squadre interessate, sia in Italia che in Spagna, ma anche in Premier League. Alcuni club stanno monitorando la situazione: diversi ci hanno chiesto le cifre per il trasferimento. Al momento, dunque, stiamo parlando con più club. Vedremo cosa succederà”.Avete parlato con l’Udinese? “Certo, abbiamo parlato con l’Udinese: Gerard è molto felice nel club, tra l’altro c’è un grande ... Leggi su zon (Di giovedì 9 giugno 2022) Ildelè sempre più infuocato. Ai microfoni di footballnews24 Albert Botines,di Gerard, stella dell’Udinese, ha rilasciato dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi per i tifosi azzurri: l’affare è sempre più vicino alla conclusione.: le parole del“Ci sono diverse squadre interessate, sia in Italia che in Spagna, ma anche in Premier League. Alcuni club stanno monitorando la situazione: diversi ci hanno chiesto le cifre per il trasferimento. Al momento, dunque, stiamondo con più club. Vedremo cosa succederà”.Aveteto con l’Udinese? “Certo, abbiamoto con l’Udinese: Gerard è molto felice nel club, tra l’altro c’è un grande ...

