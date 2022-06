Beach volley: da domani i Mondiali in svolgimento a Roma (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Prenderà il via domani la rassegna iridata di Beach volley in programma al Foro Italico fino al 19 giugno. Nove le coppie italiane in gara che cercheranno di farsi strada nel lungo e tortuoso percorso al termine del quale saranno ben 192 i match giocati. Roma e il Parco del Foro Italico, dunque, dopo undici anni tornano a ospitare i Campionati del Mondo per un’edizione che si preannuncia spettacolare e avvincente dal punto di vista tecnico. Tre i match in programma alle ore 9 che decreteranno l’inizio dei Campionati del Mondo: Brouwer/ Meeuwsen (NED)-Abicha/El Gharouti (EGY) campo 3 tabellone maschile; Heidrich/Vergé-Dépré (SUI) – Ishii/Mizoe (JPN) campo centrale tabellone femminile; Kravcenoka/ Graudina (LAT) – Zeroual/Mahassine (MOR) campo 2 tabellone femminile. La prima formazione italiana a ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022)– Prenderà il viala rassegna iridata diin programma al Foro Italico fino al 19 giugno. Nove le coppie italiane in gara che cercheranno di farsi strada nel lungo e tortuoso percorso al termine del quale saranno ben 192 i match giocati.e il Parco del Foro Italico, dunque, dopo undici anni tornano a ospitare i Campionati del Mondo per un’edizione che si preannuncia spettacolare e avvincente dal punto di vista tecnico. Tre i match in programma alle ore 9 che decreteranno l’inizio dei Campionati del Mondo: Brouwer/ Meeuwsen (NED)-Abicha/El Gharouti (EGY) campo 3 tabellone maschile; Heidrich/Vergé-Dépré (SUI) – Ishii/Mizoe (JPN) campo centrale tabellone femminile; Kravcenoka/ Graudina (LAT) – Zeroual/Mahassine (MOR) campo 2 tabellone femminile. La prima formazione italiana a ...

