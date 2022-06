Advertising

ANTONIOPUGLIE21 : @Stefania_67 Nel baltico le operazioni Nel. Veneto e in Sicilia Condizionatori a manetta Pericolo di temperatura alta Basi. NATO -

... 9 giugno 2022 - La Flotta russa schiera 60 navi nel Marper una esercitazione che avviene in contemporanea alle manovre della Nato con Svezia e Finlandia. Una coincidenza adtensione , ...... mantenendol'attenzione sul fianco sud", ha detto il ministro, ricordando anche come "l'... particolarmente percepita nel Paeseche condivide con Mosca circa metà dei propri confini ... Baltico ad alta tensione: esercitazione Flotta russa e manovre Nato con Svezia e Finlandia Mosca testa le difese di Kaliningrad, la sua roccaforte nel cuore dell'Europa, e lo fa proprio mentre l'Alleanza atlantica fa il suo annuale Baltops, con le richiedenti adesione Stoccolma e Helsinki ...Circa 60 navi della Flotta russa sono state schierate nel Mar Baltico per una esercitazione per sorvegliare e difendere le infrastrutture marittime e le basi della regione di Kaliningrad. (ANSA) ...