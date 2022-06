Altro che Juve, rivelazione Rudiger: “Ho considerato solo due squadre” (Di giovedì 9 giugno 2022) Antonio Rudiger, centrale di difesa tedesco e nuovo acquisto del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Marca concentrandosi sulla sua scelta e sul futuro in Spagna. Inizia parlando della scelta del Real Madrid: “Nel calcio, come nella vita, si aprono nuovi capitoli e questo probabilmente è il più grande della mia carriera. Non mi rendo ancora conto di cosa voglia dire essere al Real, ma ne sono molto orgoglioso“. intervista Rudiger Real MadridProsegue parlando delle offerte ricevute: “Ho avuto molti dialoghi, ma ad essere onesto ho considerato solo Chelsea e Real Madrid. Quando mi ha chiamato il Real era verso settembre, è stato incredibile, non capita tutti i giorni di ricevere una chiamata del genere“. Parla poi del suo nuovo mister, Carlo ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 9 giugno 2022) Antonio, centrale di difesa tedesco e nuovo acquisto del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Marca concentrandosi sulla sua scelta e sul futuro in Spagna. Inizia parlando della scelta del Real Madrid: “Nel calcio, come nella vita, si aprono nuovi capitoli e questo probabilmente è il più grande della mia carriera. Non mi rendo ancora conto di cosa voglia dire essere al Real, ma ne sono molto orgoglioso“. intervistaReal MadridProsegue parlando delle offerte ricevute: “Ho avuto molti dialoghi, ma ad essere onesto hoChelsea e Real Madrid. Quando mi ha chiamato il Real era verso settembre, è stato incredibile, non capita tutti i giorni di ricevere una chiamata del genere“. Parla poi del suo nuovo mister, Carlo ...

