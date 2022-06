AEW | Will Ospreay arriva a Dynamite! Lo United Empire domina gli FTR e lancia la sfida per Rampage

(Di giovedì 9 giugno 2022) Doveva essere un piccolo conciliabolo tra gli FTR e Trent Baretta a proposito dei titoli di coppia della Ring Of Honor. A sorpresa però si è presentato sullo stage, leader dello, che ha scatenato i suoi ragazzi (gli Aussie Open e Aaron Henare) contro Dax, Cash e Trent,ndo la scena. Il talento britannico assieme a Mark Davis e Kyle Fletcher lotterà aproprio contro gli altri tre avversari. L’attacco diLook who is here at #AEWIt's the leader of the #, @njpwglobal's @, and he's brought reinforcements in #AussieOpen ...

Will Ospreay debutterà nel ring a AEW Rampage Doveva essere un piccolo conciliabolo tra gli FTR e Trent Baretta a proposito dei titoli di coppia della Ring Of Honor. A sorpresa però si è presentato sullo stage Will Ospreay, leader dello United Em ...All Elite Wrestling have launched another singles title. The All-Atlantic Championship was unveiled on last night's edition of Dynamite, along with tournament brackets that folded in wrestlers from ...