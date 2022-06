Zaniolo, genitori ormai abituati al gossip. Chi rivela: “In Nazionale con Zaccagni…” (Di mercoledì 8 giugno 2022) La rivista di Signorini approfondisce la polemica - ormai sedata - scaturita dopo il coro dei tifosi della Roma Leggi su golssip (Di mercoledì 8 giugno 2022) La rivista di Signorini approfondisce la polemica -sedata - scaturita dopo il coro dei tifosi della Roma

Advertising

T_Casalini27 : @nicoproietty @vladsrbn @TheLastDuivel @GDC45037553 @CalcioFinanza Ma se non vi conosce nemmeno i vostri genitori d… - forzaroma : Furto nel bar dei genitori di #Zaniolo a La Spezia: arrestato un uomo #ASRoma - MiriamSpace : La violenza mediatica che subisce Nicolò Zaniolo è raccapricciante. Fossi nei genitori del calciatore denuncerei 3/… - LiberoFabeni5 : @MauroVari Ma la AS Roma non dice nulla sul caso Zaniolo? Ho lui può dire e fare tutto quello che vuole, senza che… -