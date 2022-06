Advertising

blogtivvu : Vittorio Sgarbi, Signorini vuole sua figlia al Grande Fratello Vip: l’indiscrezione - danoris2110 : Nel 1946, i Vittorio Sgarbi si chiedevano il perché del voto alle donne con un paese da ricostruire. - Bettabetta59 : RT @BerniCurenai: Russia-Ucraina, Vittorio Sgarbi difende Medvedev: ha detto una cosa 'logica', le parole choc - EnricoPoliFi : @LilliAscoli @VittorioSgarbi Ma infatti, convivono tranquillamente, occorre solo abituare la vista a queste immagin… - EnricaMaina : Vittorio Sgarbi: 'L'Italia è una democrazia relativa visto che abbiamo g... -

Liberoquotidiano.it

'Sono da sempre contrario al concetto di integrazione che mi pare poco rispettoso per l'identità'. Solopuò permettersi parole tanto brutali quanto sincere e dirette. Non è una provocazione, quella del critico d'arte, sindaco e parlamentare. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su ...Evelina, figlia di, al Grande Fratello Vip 7/ Le voci si fanno insistenti... Vittorio Sgarbi-choc sulle violenze di Peschiera: "Da sempre...", la frase fa calare il gelo in tv Senza nessuno che poteva contrastarla in una trasmissione molto ascoltata…” - dice Vittorio Sgarbi conversando con Giuseppe Rippa. Il 1° giugno, nella conferenza stampa del Comitato promotore i ...Senza nessuno che poteva contrastarla in una trasmissione molto ascoltata…” - dice Vittorio Sgarbi conversando con Giuseppe Rippa. Il 1° giugno, nella conferenza stampa del Comitato promotore i ...