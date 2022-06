Vendite al dettaglio, l’inflazione si fa sentire. In aprile si è comprato di meno ma si è speso uguale (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si compra di meno ma si spende uguale o di più. È questo, in sintesi, quanto emerge dal dato Istat sulle Vendite al dettaglio di aprile. Nessuna brusca caduta causata dalla guerra, anzi forse una tenuta inattesa dei consumi rimasti stazionari in valore. Sono però scese le quantità di beni acquistati (- 0,4% su marzo) ma, con prezzi più alti, il dato si compensa. Le Vendite dei beni non alimentari sono scese dello 0,6% in valore rispetto a marzo e dello 0,8% in volume mentre sono cresciute quelle dei beni alimentari (rispettivamente +0,7% in valore e +0,2% in volume). Su base annua ossia rispetto all’aprile del 2021 le Vendite al dettaglio sono salite del 4,4% come quantità e dell’ 8,4% in valore. Tutte le tipologie distributive, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Si compra dima si spendeo di più. È questo, in sintesi, quanto emerge dal dato Istat sullealdi. Nessuna brusca caduta causata dalla guerra, anzi forse una tenuta inattesa dei consumi rimasti stazionari in valore. Sono però scese le quantità di beni acquistati (- 0,4% su marzo) ma, con prezzi più alti, il dato si compensa. Ledei beni non alimentari sono scese dello 0,6% in valore rispetto a marzo e dello 0,8% in volume mentre sono cresciute quelle dei beni alimentari (rispettivamente +0,7% in valore e +0,2% in volume). Su base annua ossia rispetto all’del 2021 lealsono salite del 4,4% come quantità e dell’ 8,4% in valore. Tutte le tipologie distributive, ...

