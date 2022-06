Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia, 3.158 contagi e 5 morti. A Milano 524 casi (Di mercoledì 8 giugno 2022) ?Sono 3.158 i contagi da coronavirus in in Lombardia oggi secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 5 morti. I tamponi effettuati sono 28.243, mentre il rapporto positivi-test si attesta all’11,1%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 27 (-3) e quelli nei reparti ordinari: 486 (-7). Sono 1.089 i positivi al Covid registrati nella provincia di Milano, di cui 524 a Milano città, come rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 201 nuovi casi, a Brescia 429, a Como 183, a Cremona 89, a Lecco 98, a Lodi 71, a Mantova 95, a Monza 301, a Pavia 160, a Sondrio 32, e a Varese 226. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) ?Sono 3.158 ida coronavirus in insecondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 5. I tamponi effettuati sono 28.243, mentre il rapporto positivi-test si attesta all’11,1%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 27 (-3) e quelli nei reparti ordinari: 486 (-7). Sono 1.089 i positivi alregistrati nella provincia di, di cui 524 acittà, come rende noto Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 201 nuovi, a Brescia 429, a Como 183, a Cremona 89, a Lecco 98, a Lodi 71, a Mantova 95, a Monza 301, a Pavia 160, a Sondrio 32, e a Varese 226. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Covid: 22.361 casi con 188.024 tamponi, 80 decessi Lombardia 3.158 casi, Lazio 2.844, Emilia Romagna 2.177 . Diminuiscono ancora ma con un minor numero di tamponi processati i nuovi casi di Covid - 19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono 22.361 riscontrati con 188.024 tamponi (ieri 233.553) e per un tasso di positivita' pari a 11,9% ( - 0,1 punti percentuali). I decessi sono 80 per un totale da inizio pandemia di ...