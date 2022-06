Advertising

Sport_Fair : Domani il #GoldenGala Pietro Mennea #Tamberi lancia la carica - Gazzetta_it : Tamberi, carica Golden Gala: 'E questa volta lo vinco' - SportLUISS : RT @UniLUISS: Ieri il nostro #TopAthlete Gianmarco Tamberi, campione olimpico in carica, ha saltato 2.30 metri al Golden Spike di Ostrava,… - UniLUISS : Ieri il nostro #TopAthlete Gianmarco Tamberi, campione olimpico in carica, ha saltato 2.30 metri al Golden Spike di… -

SCARPE E GOLDEN È una tutto campo. Pronostica una vittoria di Golden State Warriors per il titolo Nba. Poi passa alle scarpe che tiene al collo. 'Sono quelle con cui gareggerò ai Mondiali ......percorso di preparazione di Gianmarcoverso l'appuntamento clou della stagione post - olimpica, i Campionati Mondiali di atletica leggera 2022 a Eugene. Il campione a cinque cerchi in...Cresce l’attesa per il Golden Gala di domani a Roma. Tra gli atleti presenti oggi in conferneza stampa Gianmarco Tamberi. “Il mio inizio di stagione è stato segnato da qualche difficoltà. Ma siamo anc ...Il 9 giugno si parte all'Olimpico di Roma senza l'uomo più veloce del mondo ma con il rinnovato duello nel salto in alto e con lo spettacolo dei 200 metri ...