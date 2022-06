(Di mercoledì 8 giugno 2022) SKY– Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione sual. Il centrocampista 24enne, nella scorsa stagione, ha segnato due gol e fornito cinque assist in 25 partite. Il portoghese rinforzerebbe il centrocampo, soprattutto dopo l’addio di Kessié. Di seguito tutti i. Sky –: i“Confermiamo cheè il più vicino a vestire la maglia del. ...

Advertising

SkySport : Milan-Renato Sanches: c'è l'accordo col giocatore, ora si tratta con il Lille. Le news #SkySport #Milan… - serie_a24 : #Sky – Renato Sanches al Milan, ecco quando potrà formalizzarsi l’acquisto: i dettagli sull’operazione - ACMilanInside_ : Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha dato aggiornamenti sulla trattativa Milan-Renato Sanches ??? ???? #acm… - moralesajv87 : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Accordo trovato con Renato Sanches, intorno ai 3 mln netti a stagione, contatti continui con il Lill… - BMedju : RT @FraNasato: Di Marzio a Sky Sport: “Accordo trovato con Renato Sanches, intorno ai 3 mln netti a stagione, contatti continui con il Lill… -

Come riportaSport , il Milan è molto vicino aSanches , centrocampista portoghese del Lille . Dopo l'ok del calciatore, i rossoneri ed il club francese stanno definendo i dettagli di una ...... tutte le sere dal lunedì al venerdì alle 23 suSport Calcio eSport 24 Calciomercato, le ... la priorità è Berardi Napoli, Bernardeschi si avvicina: pronto quadriennale Milan -Sanches, ...Il centrocampista portoghese è stato voluto con forza dai rossoneri per le sue precise caratteristiche: il dato lo conferma ...Ormai ci siamo. Con tutta probabilità Renato Sanches sarà un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista portoghese è pronto per iniziare una nuova ...